Crescenzi in tribuna per ‘punizione’ Adesso il rientro

Ha assistito a Siena-Torres dalla tribuna del Franchi, Luca Crescenzi. Accanto ai (tanti) compagni infortunati o qualificati. Senza essere infortunato o squalificato, però. Il difensore, che già nei giorni precedenti alla partita aveva lavorato a parte, è rimasto fuori dall’elenco dei convocati per la partita per una decisione ‘tecnico-disciplinare’. Una decisione che però sembra essere stata soltanto temporanea: il numero 13 bianconero dovrebbe infatti rientrare in gruppo, tronare ad allenarsi regolarmente con i compagni, quindi essere a disposizione per la trasferta di domenica a Rimini e riprendersi il posto. Sono attese novità per oggi, alla ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Rimini, ma i segnali, in relazione al ‘reintegro’ del difensore sono confortanti. Un rientro prezioso considerando anche la squalifica di Riccardi, diffidato e ammonito ieri.