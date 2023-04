Credici Torrenieri! Oggi sfida play-off a casa Casentino

E’ il giorno del Torrenieri! La piccola frazione prova oggi l’ebbrezza di giocare nei play-off del campionato di Promozione, dopo una stagione affrontata da matricola con risultati più che lusinghieri. "Abbiamo confermato l’intelaiatura dello scorso anno – sottolinea il presidente Claudio Mariotti – inserendo tre nuovi innesti, uno per reparto. Il lavoro dello staff tecnico ha fatto il resto…". In teoria potete ancora andare in Eccellenza… "Sì, ma solo in teoria. Per raggiungere questo obiettivo, dovremmo vincere i nostri play-off e poi vincere le finali regionali!". Oggi giocate a Ponte a Poppi con il Casentino Academy: "Il paese si sta mobilitando. Abbiamo già riempito un pullman e ci saranno diverse auto al seguito. Per andare avanti dobbiamo vincere, o al 90’ o al 120’. Comunque, già così, siamo più che soddisfatti". Tutta altra atmosfera per i play-out: c’è un fratricida Pienza-Badesse ed il San Quirico cerca la salvezza a Subbiano. Situazioni da brivido!

Giuseppe Stefanachi