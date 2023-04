Credici Pianese! Domani la sfida al super Arezzo

L’adrenalina cresce: domani la Pianese busserà alla porta dell’Arezzo per il match clou di giornata. Lo scontro diretto, tra prima e seconda, potrebbe anche consegnare alla squadra di Indiani la serie C (con la vittoria sarebbe promozione matematica), ma le zebrette, indietro di sette gradini, venderanno cara la pelle per tentare il tutto e per tutto fino all’ultimo minuto e onorare una stagione condotta alla grandissima, comunque vada. La cornice di pubblico sarà da categoria superiore: la vendita dei biglietti procede a ritmi serratissimi, domenica al Comunale sono previsti oltre 5000 spettatori e le bandiere che coloreranno lo stadio e le t-shirt con il logo del centenario sono state polverizzate (i tagliandi per il settore ospiti saranno in vendita fino alle 19 di stasera al costo di 10 euro, su Ticketone.it). Servirà quindi anche sangue freddo, per tenere a bada l’emozione. La partita si preannuncia scintillante, guidate da due allenatori che non rinunciano a far giocare le loro squadre, da una parte il maestro, Indiani, dall’altra l’allievo, Bonuccelli, e che anche domani, prevedibilmente, non si tireranno indietro. Ma in casa Pianese si guarda anche al futuro. La società, in qualità di As Roma Academy ha organizzato, per la prossima estate, gli As Roma Camp, il programma che permetterà a ragazzi e ragazze tra i 6 e i 14 anni di vivere momenti indimenticabili attraverso il divertimento, la passione, e i valori che contraddistinguono le attività del club. Le giornate saranno pianificate e coordinate con la massima cura e dedizione da membri qualificati dello staff tecnico della Roma, che impiegheranno tecniche innovative e metodologie di allenamento in un clima gioioso e competitivo. Di seguito le date: primo turno dal 12 al 16 giugno; secondo turno dal 19 al 23 giugno; terzo turno dal 26 al 30 giugno. Per info pianeseromacamp.it.