Costone-Stosa Virtus: derby da brividi I coach Ricci e Lasi suonano la carica

È tempo di derby per la Vismederi Costone che oggi sarà impegnata nell’ultima stracittadina della stagione regolare con la Virtus Siena. Palla a due in programma per le 18. Otto giorni dopo la sconfitta sul campo di Cecina, al PalaOrlandi arriva un’altra squadra abituata a frequentare le parti alte della classifica: i rossoblù, fin qui, hanno collezionato 16 vittorie e 10 sconfitte. La Virtus, è reduce da quattro sconfitte consecutive e in settimana la società ha deciso di esonerare coach Filippo Franceschini, sostituito da Maurizio Lasi, il quale esordirà proprio nel derby. Dal canto suo, il Costone è ancora in corsa per un posto ai playoff e in queste ultime quattro sfide di regular season, i ragazzi di coach Ricci, sono fortemente intenzionati a far bene.

"Mi aspetto una bella partita, una sfida importante da giocare dal primo all’ultimo secondo". È questo il primo commento di coach Daniele Ricci (nella foto) che ha presentato la sfida di domani. "Queste ultime partite per noi sono come quattro finali, tutte da lottare fino alla fine se vogliamo conquistare i playoff – prosegue l’allenatore -. Entrambe le squadre sono motivate, ovviamente in maniera diversa, ma nessuno vuole tornare a casa a stomaco vuoto".

"Ho visto una squadra in forma – spiega Ricci –, abbiamo recuperato Luigi Bruttini e Bruno Ondo Mengue, mentre Thomas Pisoni ha ancora qualche acciacco, ma confidiamo di averlo a disposizione. Dovremo valutare bene, per poi decidere come gestirlo". "Dal punto di vista personale – conclude – sarà una partita dai mille significati, sono stato tanto tempo legato alla Virtus e ci tengo particolarmente a fare bella figura".

Una sfida, dunque, sentita sia dentro che fuori dal campo: da una parte coach Ricci, che dopo il passato con la panchina della Virtus Siena, è motivatissimo e concentrato per portare a casa i due punti. Dall’altra parte coach Lasi, che esordirà nella più delicata delle partite e che in questo finale di stagione dovrà cercare di piazzare la Stosa Virtus nella miglior posizione di classifica possibile.