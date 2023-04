Costone spietato Sbancata La Spezia Mercoledì gara 2

LA SPEZIA

49

COSTONE

54

LA SPEZIA: Ratti 2, Guerrieri 7, Tosi 5, Maiocchi 11, Candelori V. 3, Morselli 10, Candelori N. 4, Serpellini 7, Frantulli, Maddau. All. Bonanni.

COSTONE: Pierucci 9, Bonaccini V. 4, Sabia 3, Pastorelli 4, Sardelli 21, Sposato, Calugi 5, Rinaldi 4, Bonaccini G. ne, Ginanneschi, Oliva 4, Posta ne. All. Fattorini.

Arbitri: Rossetti e Natale.

Parziali: 17-20, 28-31, 37-41.

LA SPEZIA – Le donne del Costone non finiscono di stupire e vincono gara 1 delle semifinali play-off a La Spezia per 49-54. Il grande carattere di queste ragazze ha fatto la differenza al termine di una gara molto combattuta. Costone che scende in campo determinato, rispondendo colpo su colpo alle locali. Battute iniziali equilibrate, con La Spezia che al 7’ si porta sul 14-12. Pronta la risposta delle senesi che piazzano un parziale di 0-5 (14-17 all’8’), andando in vantaggio di 3 punti, mantenuti alla prima sirena. Anche nella seconda frazione il Drago e la Fornace tiene il comando delle operazioni, rintuzzando i tentativi di sorpasso da parte della formazione ligure che va sotto di 6 al 13’ (19-25). Poi l’attacco senese si blocca, segnando solo 4 punti nei restanti 7’, ma in difesa le ragazze di Fattorini non mollano e alla pausa lunga sono sempre a +3.

Nella seconda parte dell’incontro il Costone cerca di mantenere il comando delle operazioni, ma La Spezia impatta al 25’ sul 35-35. Poi un nuovo break da parte di Sardelli (mvp dell’incontro) e compagne che costrusicono un mini-vantaggio sul finire del quarto che le vede sul +4. Ultima frazione che diventa una vera e propria battaglia, dove le difese hanno il sopravvento, ma è quella senese a risultare insormontabile; dopo il 47-47 del 38’, il Costone trova nel finale le intuizioni vincenti e la forza di resistere, conquistando un più che meritato successo. Mercoledì prossimo al PalaOrlandi, il ritorno con le bianconere che hanno la possibilità di chiudere la serie.

R.R.