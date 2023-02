Costone solido e brillante: il derby senese è suo La Mens Sana ci prova ma poi deve arrendersi

COSTONE

83

MENS SANA

74

COSTONE: Maksimovic 6, Ricci 4, Juliatto, Bruttini R. ne, Angeli ne, Terrosi 11, Banchi 24, Pisoni 8, Ondo Mengue 11, Bruttini L. 19, Speri ne, Maggiorelli ne. Coach: Ricci.

MENS SANA: Buca 10, Pannini 6, Iozzi 17, Lazzeri, Menconi 7, Benincasa 4, Empilo, Sabia 7, Tognazzi 17, Bacci 6. Coach: Binella.

Parziali: 23-24, 51-40, 66-63.

SIENA – Il derby è del Costone, Mens Sana battuta 83-74. Questo il punteggio finale, frutto di una maggiore solidità e brillantezza da parte della squadra della Piaggia che, con questo successo, ottiene due punti di fondamentale importanza nella corsa per i play-off.

Avvio di partita a ritmi forsennati: entrambe le squadre danno vita a un primo quarto fatto di continui botta e risposta. Pronti via è Luigi Bruttini a trovare il primo canestro, cui replica Benincasa sul ribaltamento di fronte. Poi la tripla di Terrosi a cui rispondono, sempre dall’arco, Pannini e Iozzi. Un vero e proprio festival del canestro che si conclude con il tap-in di Sabia che procura il sorpasso mensanino (24-23) sulla sirena di fine quarto. È però il Costone a ritrovare la via del vantaggio in apertura di secondo periodo, riuscendo a innescare le proprie individualità grazie a una difesa decisamente più fisica e presente. Poi le fiammate che accendono ulteriormente il match: prima un break di 9-0 per il Costone, ma la Mens Sana risponde con un contro-parziale della stessa misura. È però la squadra di casa che difende meglio e, in attacco, riesce ad avere migliori esecuzioni con transizioni rapide e pick’n roll. Lentamente il divario si dilata e un buzzer-beater da 3 punti di Bruttini chiude il primo tempo con il massimo vantaggio costoniano: +11.

Nel terzo quarto la partita subisce un nuovo scossone: questa volta è la Mens Sana a innalzare il livello della propria difesa e a recuperare progressivamente terreno. Tognazzi e Iozzi producono insieme un break da 10-0 per la Mens Sana, chiuso però da un bomba di Banchi. Il momentaneo sorpasso biancoverde arriva a 100" dalla fine del periodo con un alley-oop Monconi-Buca, ma subito dopo le triple di Terrosi e del solito Banchi permettono al Costone di chiudere in vantaggio la penultima frazione di gioco.

L’ultimo periodo si apre con 4 triple in rapida successione di Terrosi, Bacci, Banchi e Menconi. Sono le ultime fiammate di una partita che il Costone riesce a controllare con lucidità. Dote che progressivamente viene meno alla Mens Sana, al pari delle energie e di un Benincasa costretto al forfait da un infortunio alla caviglia. Il canestro della staffa arriva con Banchi (il migliore in campo) a 2’ dalla fine, poi si gioca per la differenza canestri. Identica all’andata ma a parti inverse: a questo giro a far festa è il Costone.

AF