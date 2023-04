Costone, ostacolo Sinergy. Un successo per sperare

Giro di boa per la stagione della Vismederi Costone. I ragazzi di coach Ricci hanno l’ultima chance per poter centrare la zona playoff e l’ostacolo per quest’ultima sfida è la Sinergy Basket Valdarno. La gara si disputerà oggi al Palazzetto di San Giovanni Valdarno e la palla a due è prevista per le 18. Non ci sono calcola da fare per la squadra di Emanuele Montomoli, che deve assolutamente vincere, sperando poi che negli altri campi, i risultati possano risultare favorevoli. Il destino dei gialloverdi, quindi, non dipende più soltato da loro e gli occhi sono puntati su Castelfiorentino e Ponte Buggianese dove giocheranno Bama Nuovo Basket Altopascio e Named Mens Sana Academy. Per quanto riguarda la squadra aretina, al momento, la Synergy si trova al penultimo posto in classifica con quattro vittorie all’attivo e venticinque sconfitte. La partita dell’andata vide vincere i senesi che la spuntarono proprio nel finale col punteggio di 88-82. "Finalmente domani avremo tutti i verdetti, sia per quanto riguarda le prime posizioni che per le ultime". Esordisce così coach Daniele Ricci (nella foto) in fase di presentazione della partita.

"Sicuramente la nostra partita – prosegue – sarà non poco complicata. Nonostante non abbiano più chance di raggiungere i play-off, la Synergy ha dimostrato di essere competitiva e nelle ultime partite ha sempre dato battaglia agli avversari. Noi dobbiamo andare a San Giovanni Valdarno consapevoli di dover lottare per vincere e poter sperare. Sappiamo che una vittoria potrebbe non essere sufficiente, ma abbiamo il dovere di provarci fino alla fine". "La squadra arriva a questa partita con un giocatore in meno – conclude Ricci – e, oggi, ci troviamo con una rotazione un po’ più corta di prima. A ciò si aggiungono i problemi fisici di Bruno Ondo Mengue e Giacomo Ricci che però saranno comunque a disposizione".