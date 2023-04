Costone, ostacolo Lucca. Coach Ricci: "Vietato sbagliare"

Sono le battute finali del campionato e il destino della Vismederi Costone è ancora tutto da scrivere: oggi, al PalaOrlandi, i ragazzi di coach Daniele Ricci, sono pronti a sfidare l’armata di Lucca, per quella che è la loro ultima partita in casa. La palla a due è prevista per le 18. Un match decisivo per entrambe le compagni, che stanno lottando per un posto ai playoff. La formazione lucchese, probabilmente, è la squadra che più è migliorata nel girone di ritorno: nelle prime quindici partite i biancorossi avevano raccolto quattro vittorie e undici sconfitte. Per ora, invece, sono ben otto i successi collezionati a fronte di solo cinque sconfitte. All’andata i gialloverdi ebbero la meglio con il risultato di 108-114, dopo ben tre overtime, che hanno reso la partita, tra le più emozionanti della stagione. "Siamo giunti alla penultima delle finale giocate finora - queste le parole scelte da Daniele Ricci, allenatore della Vismederi Costone, per iniziare la presentazione della partita di oggi -, non possiamo permetterci di sbagliare o rischieremo di compromettere un’intera annata. Devo dire che arrivare a questo punto non era affatto scontato, e che ci siamo conquistati sul campo, ad Altopascio, la chance di giocarci queste ultime due sfide con l’obiettivo ancora davanti a noi". "Lucca – aggiunge Ricci – è una squadra in gran forma, dopo un girone di andata al di sotto delle aspettative, sono riusciti nelle gare di ritorno, a mettere quella marcia in più per raggiungere vittorie importanti. La loro, è una squadra che riesce a combinare la forza e la velocità degli esterni con la solidità dei lunghi e che può creare grattacapi a tutti".

"Noi, non dobbiamo avere paura di nulla – conclude coach Ricci –, ma dovremo giocare la nostra partita con la consapevolezza che abbiamo un solo risultato senza guardare a cose che non dipendono da noi".