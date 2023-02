Costone-Mens Sana Botta e risposta sul ‘caso’ biglietti

È la settimana del derby Costone-Mens Sana e delle annesse polemiche sui biglietti che la società di casa ha destinato a quella ospite. "Tenuto conto della capienza totale del PalaOrlandi e del regolamento federale – si leggeva nella nota gialloverde di lunedì sera - la società del Costone, in accordo con la società della Mens Sana, ha già provveduto a fornire una quota di biglietti alla società ospite". La reazione dei tifosi biancoverdi è arrivata attraverso l’associazione ‘Io Tifo Mens Sana’ che nella giornata di martedì aveva diramato un duro comunicato in merito alla questione. "Apprendiamo che, nonostante non ci siano più limitazioni, il numero di biglietti messi a disposizione è inspiegabilmente lo stesso - recita il comunicato di ‘Io Tifo Mens Sana’ -. Ci dispiace molto che l’opportunità cittadina di ben sei derby venga gettata al vento per i soliti interessi ‘di parrocchia’. Come lo scorso anno, una parte di questi biglietti è stata messa a disposizione dell’associazione ‘Io Tifo Mens Sana’. La linea è dello scorso anno ed è stato conferito il pacchetto di biglietti ai ragazzi della Curva, in modo che sia garantito alla squadra un tifo incessante. Per tutti gli altri soci e tifosi che lo vorranno abbiamo organizzato un ritrovo alle 17,30 al bar Mens Sana".

A questo botta e risposta è seguito poi, nella tarda serata di martedì un’altra nota ufficiale del Costone. "In accordo con la società ospite, verrà messa a disposizione dei tifosi della Mens Sana la tribuna laterale per una capienza totale di 99 posti suddivisi in 70 biglietti a pagamento, 15 omaggio, la rimanenza per lo staff al seguito accreditato facente parte del gruppo squadra. I tagliandi saranno consegnati direttamente alla società della Mens Sana che provvederà a gestirli autonomamente. Tenuto conto inoltre delle indicazioni delle autorità e del bacino di utenza di società, settore giovanile e minibasket, non verrà effettuata ulteriore vendita dei biglietti".

Guido De Leo