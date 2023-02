Costone in viaggio per La Spezia. Ricci: "Crediamoci"

La Vismederi Costone è reduce da due grandi vittorie, che hanno dato fiducia e consapevolezza ai ragazzi di coach Ricci, i quali, adesso, cercheranno di espugnare il fortino di La Spezia. I liguri, fino ad ora, sono una delle squadre più temute del campionato e occupano la parte alta della classifica con ben 26 punti. L’appuntamento è fissato per oggi alle 18 al PalaSprint di La Spezia. È passato ormai più di un mese dall’arrivo di Daniele Ricci sulla panchina gialloverde. Coach, è possibile fare un bilancio del periodo?

"Da quando sono arrivato ho visto una squadra maturata e più consapevole nei propri mezzi. Il primo passo è stato quando abbiamo recuperato tutti gli infortunati, da lì abbiamo potuto vedere i primi sviluppi sul campo. Sono molto contento per i ragazzi, mi trovo benissimo con loro e si è formato un grande rapporto di collaborazione".

Quanto sono stati importanti i leader nei momenti peggiori?

"I leader sono sempre fondamentali, soprattutto per la crescita dei giovani. L’esperienza di giocatori come Terrosi e Bruttini ha aiutato tantissimo ragazzi come Ricci e Angeli, tanto da risultare importantissimi anche nelle ultime due vittorie".

Come è stato vincere il derby?

"Per me sicuramente un’emozione unica, è stato il mio primo derby da allenatore di una prima squadra, me lo ricorderò per sempre. Adesso però dobbiamo pensare a La Spezia: una partita durissima contro una squadra ben organizzata; è nostro dovere andare in campo con la consapevolezza di potersela giocare con tutti. L’unico neo è che oltre a Picchi, non sarà presente Ricci, che ha accusato un problema al polpaccio".

Crede nei playoff?

"Assolutamente, ma prima abbiamo dieci partite da giocare e da vincere. Il primo obiettivo adesso è andare a La Spezia e dimostrare il nostro valore".