"Sono felicissimo. Abbiamo dimostrato in più momenti del match di meritare la vittoria, ottenuta per di più in un campo dove ancora non aveva vinto nessuno". Così coach Daniele Ricci ha commentato a caldo la vittoria del suo Costone sul parquet di Castelfiorentino. Un risultato importante e che rappresenta una decisa iniezione di fiducia per tutto l’ambiente costoniano. "Tutti i giocatori hanno dato un contributo importante – ha sottolineato ancora il coach gialloverde -. Abbiamo giocato di squadra: i ragazzi hanno dato una risposta importante dopo le ultime uscite. Un segnale importante che ci fa ben sperare in vista delle partite che ci attendono". Parafrasando, il prossimo impegno che attende il Costone è il derby con la Mens Sana che si gioca domenica alle 18 al PalaOrlandi. Per il Vismederi, la più ghiotta delle occasioni per "vendicare" il ko subito all’andata e fare un deciso passo in avanti nella lotta playoff, considerando che, in tal senso, la stracittadina rappresenta un vero e proprio scontro diretto. "Sarà una partita importante se si considera l’elevata posta in palio – ha detto ancora Ricci parlando del derby -. Mi emoziona esserci e poter giocare contro la Mens Sana: saranno 40 anni che non affronto i biancoverdi da avversario, sarà bello poterlo fare a questi livelli e in un match che vuol dire molto per entrambe le squadre".