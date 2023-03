Costone in casa contro il forte Basket La Spezia

Torna a giocare sul parquet amico il Drago e la Fornace Costone, dopo aver brillantemente superato nello scorso turno la prova-derby in quel di Firenze, contro la Florence. Una gara dominata in lungo e in largo dalle ragazze di coach David Fattorini (36-66 il risultato finale) che questa volta però dovranno vedersela con una formazione tecnicamente di altissima levatura, il Basket La Spezia, seconda forza del campionato, con all’attivo 32 punti, 4 in meno della capolista Jolly Livorno che procede speditamente, con una sola sconfitta all’attivo, in testa alla classifica. Le liguri giungono a Siena con il dente avvelenato, a causa della sconfitta esterna patita domenica scorsa contro Lucca (53-49), compagine terz’ultima, che grazie a questa vittoria si è tolta dalla scomoda posizione di fanalino di coda, lasciando l’incombenza al duo fiorentino Laurenziana-Florence. Se dunque Lucca – battuta dalle senesi all’andata e al ritorno – è riuscita nell’impresa, anche il Costone può sperare di giocarsi la partita fino in fondo, con umiltà e determinazione. Non sarà della gara Nagaja Sardelli che deve ancora recuperare dall’infortunio al polso della mano destra, anche se i tempi di recupero dovrebbero essere più brevi del previsto. Dirige la coppia arbitrale Giannini-Fabbri di Firenze.

R.R.