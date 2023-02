Costone ‘armato’ C’è da cancellare il ko dell’andata

Vendicare, sportivamente parlando, il 66-57 subito all’andata al PalaEstra. Questo l’obiettivo del Costone nel derby di domenica contro la Mens Sana, prima stracittadina del girone di ritorno, da giocare in casa al PalaOrlandi (palla a due alle 18). Rispetto all’andata la squadra della Piaggia ha cambiato decisamente pelle: via coach Fattorini e Silveira, sono arrivati Ricci e Riccardini in panchina, così come Maksimovic a dare manforte in regia. È cambiato anche lo stato di forma del Vismederi: all’andata Terrosi, per esempio, giocò con una mano fratturata, oggi invece è regolarmente abile e arruolabile. Pronto, come i suoi compagni, a scendere in campo per una nuova stracittadina. La sfida è tornata ad essere una grande classica della pallacanestro senese, stante i ripetuti confronti delle ultime stagioni in C Silver. Partite peraltro sempre importantissime e decisive nell’ambito delle rispettive stagioni. Proprio come l’incontro di domenica, visto che in palio ci sono punti pesanti per i playoff.