Così le altre

Il campionato sta volgendo al termine, e se l’attesa è di conoscere i verdetti del campo (in testa alla classifica l’Entella ha raggiunto la Reggiana e se dovesse vincerle tutte e tre, compresa l’ultima al Franchi, sarebbe matematicamente promossa, dopo una lunga rincorsa ai granata) c’è chi decide di cambiare guida tecnica. E’ il caso della Vis Pesaro che, all’inseguimento della salvezza, ha optato per la terza sostituzione stagionale: sulla panchina marchigiana, al posto di Oscar Brevi, a cui è costata carissima la sconfitta per 3-0 proprio contro il Gubbio, prossima avversaria della Robur, è arrivato Simone Banchieri, ex Novara e Pro Sesto. Brevi, fratello dell’ex Siena Ezio, presente anche in tribuna al Franchi tre settimane fa (è stata l’ultima vittoria della squadra di Pagliuca), era subentrato a David Sassarini.