"Cosa ci è mancato? Cattiveria, attenzione e fortuna"

Mister Calderini analizza la dinamica della sfida, soffermandosi sugli aspetti favorevoli e su quelli da rivedere. "Nella ripresa abbiamo esercitato il nostro predominio, segnando il pari con una bella rete, a cominciare dall’azione, e creando i presupposti per il sorpasso". Dinamica simile a Città di Castello, ma stavolta l’1-1 è rimasto... "Nei momenti decisivi per ottenere il 2-1 - chiarisce il tecnico dei Leoni - sono mancati un pizzico di cattiveria e di attenzione, oltre alla fortuna. Della prestazione del collettivo comunque sono soddisfatto, un calcio davvero pregevole quello espresso dalla squadra che merita un plauso. Ma dobbiamo cercare di migliorare le nostre partenze, in avvio di gara, apparse lente. E d’altro canto occorre considerare, tra i diversi fattori, anche la stanchezza, insieme al valore di un avversario che, con la sua velocità, si è dimostrato un ostacolo tutt’altro che irrilevante". Si affaccia un periodo privo di impegni agonistici ufficiali. In che modo prepararsi alla ripresa del torneo dal 2 aprile? "Lavorando sul campo con l’intento di rigenerare energie e di ritrovare in gruppo dei giocatori che da qualche tempo sono lontani dal clima del match. In programma abbiamo anche una amichevole, importante, con il Pisa. Potrebbe essere pure l’occasione - conclude Calderini - per riabbracciare sul rettangolo alcune pedine reduci da stop, in modo da affrontare poi come si deve il rush finale della stagione".

P.B.