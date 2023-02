Corsetti rapace, bis d’oro per la Sinalunghese

SINALUNGHESE

2

ZENITH PRATO

0

SINALUNGHESE: Marini, Meoni, Papa, Ajdini (71’ Canapini), Corsetti, Ibojo, Corsi (89’ Bj Doka) Biagi, Alessi (74’ Raimo), Bucaletti (77’ Bardelli), Bencini (81’ Br Doka). Allenatore Iacobelli ZENITH PRATO: Brunelli, Chiavacci, Parenti, Falteri, Braccesi (Silva Reis), Saccenti, Castiello (Diffini), Gonfiantini, Mari, Caggianese, Rosi (Bagni). Allenatore Settesoldi

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Reti: 52’ Corsetti 58’ Papa

Quinto risultato utile consecutivo e seconda vittoria di fila per una ottima Sinalunghese che bissa il successo di una settimana prima contro il Prato 2000 battendo i concittadini dello Zenith Prato per 2-0 sul terreno amico del ‘Carlo Angeletti’. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato si decide tutto ad inizio ripresa. Ospiti pericolosi in avvio ma fermati da Marini mentre i ragazzi di Iacobelli sbloccano la partita al 52’ su un calcio d’angolo: Corsetti arriva con il tempo giusto e segna di testa l’1-0. Sei minuti dopo arriva il raddoppio con Papa che come la domenica prima trova l’angolo giusto in mischia mettendo in ghiaccio il match. Non è però finita perché mister Settesoldi mette dentro giocatori freschi che cercano di riaprire la gara e per poco non ci riescono con Silva Reis che su punizione dal limite colpisce in pieno il palo a Marini battuto. Nel finale i padroni di casa sfiorano invece il 3-0.