"Coroniamo un sogno. Adesso godiamoci il momento"

Coach Bassi al termine della partita si gusta la grande rimonta dei suoi: "Sul 68-61 per Trapani anch’io dalla panchina pensavo che la partita fosse andata – ha ammesso l’allenatore –, invece i ragazzi hanno fatto un ulteriore sforzo portandola a casa. Veramente complimenti ai miei ragazzi. Era chiaro che sarebbe stata una partita combattuta, con grande agonismo. Sono stato tante volte dall’altra parte, mi sento di fare i complimenti a Trapani per la partita orgogliosa, senza uno straniero, con tanti infortunati e nonostante questo hanno dato tutto quello che dovevano dare. Massimo rispetto per loro e per coach Parente che ha fatto un ottimo lavoro". I playoff sono un bel premio: "Coroniamo un sogno, inaspettato, ho spesso definito questa stagione come quella dei ‘quasi’, perché spesso arrivavamo quasi a fare quello che volevamo – ha aggiunto l’allenatore biancorosso nella conferenza post partita –. Oggi invece entriamo nei play-off e ci vogliamo godere questo momento. È stato un nostro peccato durante il campionato quello di disunirci nei momenti di difficoltà, nella seconda parte di stagione però abbiamo ritrovato compattezza e oggi la partita dimostra questo". Ora la serie con Forlì, testa di serie numero uno: "Incontriamo la squadra che ha dominato la regular season con due vecchi amici (Pollone e Fabrizi) che ne fanno parte – ha sottolineato Bassi –. Cercheremo di metterli in difficoltà consapevoli che hanno un grande vantaggio nel pronostico".

Adesso la serie contro Forlì, testa di serie numero del tabellone ‘Oro’: la serie dovrebbe iniziare domenica 14 maggio, con gara 2 martedì 16, gara 3 venerdì 19, l’eventuale gara 4 domenica 21 e l’eventuale bella mercoledì 24. Il calendario definitivo sarà reso noto nelle prossime ore.