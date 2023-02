Corcione e Calà Campana nella Rappresentativa

Domenica trasferta con il Ghiviborgo per il Poggibonsi, che ha presentato ricorso contro la maxi squalifica di cinque giornate a carico del centrocampista Chiti in seguito all’espulsione nel match con la Sangiovannese. E intanto arrivano buone notizie dal versante degli Juniores. La società esprime soddisfazione per la convocazione di due atleti della classe 2005, Gian Luca Corcione e Gabriele Calà Campana, nella Rappresentativa del Girone E, in vista della selezione di atleti per il torneo Juniores Cup 2023, organizzato dal Dipartimento Interregionale. Corcione e Calà Campana hanno sostenuto a Livorno, presso lo stadio Armando Picchi, un allenamento con relativa amichevole a ranghi misti. Felicitazioni sono state espresse dal sodalizio presieduto da Giuseppe Vellini ai due ragazzi del 2005, che sono parte integrante della rosa del tecnico Alessandro Signorini negli juniores nazionali giallorossi. Corcione ha già ricevuto chiamate nella formazione maggiore del Poggibonsi in serie D, mentre Calà Campana è giunto in viale Marconi da poche settimane, dal Siena.

Paolo Bartalini