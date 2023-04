Conto alla rovescia per l’avvio dei playoff: la Virtus sfida l’ostico Altopascio

Cresce l’attesa dei playoff in casa Virtus. Domani sera alle 21 la Stosa scenderà in campo per gara 1 del primo turno contro il Bama Altopascio. Serie al meglio delle 5 partite che rimarrà a Siena fino a mercoledì 3 per gara 2 (palla a due ore 21), per poi spostarsi al PalaBridge di Ponte Buggianese sabato 6. La formazione rossoblu arriva in ottima forma. Il morale del gruppo è alto sia per gli ultimi risultati ottenuti sia per la consapevolezza di potersi giocare qualcosa di importante da qui alle prossime settimane. Il percorso non sarà facile perché l’avversario del primo turno, il Bama di coach Pistolesi, non avrà niente da perdere e potrà scendere in campo senza l’obbligo di fare risultato. Le pressioni saranno dunque tutte sui rossoblu che possono però contare sulla forza e profondità del proprio roster per affrontare un avversario comunque ostico.

In stagione regolare i rossoblu hanno vinto entrambe le gare contro Altopascio, nella gara di ritorno solamente all’overtime dopo aver rischiato una debacle clamorosa dal +20 di fine terzo quarto. In entrambe le partite i rosa blu non poterono contare su Hector Salazar, il giocatore più importante del roster altopascese. Ala grande cubana di quasi 2 metri Salazar viaggia a una media punti di oltre 16 per gara. Insieme a lui non sono da sottovalutare i fratelli Creati e la guardia ex Costone Mencherini, oltre al pivot Bini Enabulele. Insomma una squadra da prendere con le molle, allenata dall’esperto coach livornese Pistolesi.

Per quanto riguarda la Virtus, in settimana coach Lasi ha potuto lavorare con la squadra al completo visti i rientri a pieno regime di Costantini che di Calvellini. Sulle tribune è atteso il pubblico delle grandi occasioni: gli abbonati stagionali hanno rinnovato quasi tutti la tessera per i playoff ed i mini kit validi per tutta la durata della posto season al prezzo di 40 euro saranno ancora in vendita fino a domani sera prima della gara. Sono oltre 100 invece le magliette celebrative prenotate dai tifosi per l’occasione.