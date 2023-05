Continua il duello tra la Raddese e il Rapolano

Finale thrilling nel girone senese del campionato di terza: a tre giornate dalla fine, infatti, solo un punto divide Raddese e Rapolano, ma lo stesso Pievescola, con quattro punti di ritardo, può ancora dire la sua nella lotta al vertice… Oggi cinque anticipi, con un Ancaiano-Raddese da far tremare i polsi: i gialloverdi lottano per i play-off e per i chiantigiani non si tratterà certo di una trasferta agevole. Anzi, guardando il calendario, si può dire che questo è il vero ultimo ostacolo sulla strada della vittoria finale… Sempre oggi, favoritissimo il Pievescola in casa con il Cus Siena mentre Campiglia-Monticchiello è un autentico spareggio play-off tra la quinta e la sesta in classifica (separate da un punto…). Geggiano-Montanina e Buonconvento-Vescovado sono match di fine stagione. Anche domani c’è una partitissima: Montepulciano Stazione-Rapolano. Da brividi! Concludono il programma Chiusdino-Sant’Albino (15.30) e Rionese-Quercegrossa. Giuseppe Stefanachi