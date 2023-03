"Contento per i ragazzi e i tifosi"

Senza Lazzeri, Benincasa e Buca ma con un palazzetto mai così caldo, in tutti i sensi, nelle ultime stagioni. La Mens Sana ha vinto il derby e a fine gara coach Binella analizza l’incredibile rimonta dei suoi dal -14 a 4’ dalla sirena. "Abbiamo avuto la capacità di restare attaccati alla partita sempre, anche quando non abbiamo fatto cose bellissime – le parole del tecnico biancoverde -. Volevamo competere e ci siamo riusciti con dei break importanti, soprattutto quello finale dal -14 a 4 minuti dalla fine grazie ad un parziale di 18-6 che ci ha permesso di rimontare. Abbiamo tenuto bene in difesa mentre in attacco ci siamo soffermati troppo sul tiro pesante in alcune fasi". La grinta è stata decisiva in una serata che ad un certo punto sembrava persa. "Si, anche se quella l’abbiamo sempre messa. Solo che a volte, contro squadre più forti e capaci che ti puniscono al minimo errore la grinta non basta ma devi essere preparato ed organizzato. Sono davvero felice per i ragazzi perché abbiamo dovuto cambiare le cose per l’assenza di Buca ma si sono adattati con un grandissimo sforzo tattico. Sono contento per loro e per la gente".

Guido De Leo