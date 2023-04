Confronti, appuntamenti e poi verifiche La Emma Villas decide il proprio futuro

Sono giorni di confronto, di appuntamenti, di verifiche, di parole da misurare con calma. L’Emma Villas Volley è ancora di fronte al bivio delle scelte importanti, quelle attorno a cui ruota il futuro intero della società. La ripartenza dalla A2, lo scenario più probabile, sarà comunque improntata ad un drastico ridimensionamento degli investimenti, sia da parte della casa madre, sia dei partner, con molti dei quali è ancora in corso di verifica il tipo di supporto che potranno fornire. Così come ci sarà da capire bene la logistica; il palazzetto necessita di lavori, per non passare sei mesi al ghiaccio, quindi si dovrà trovare una sistemazione per gli allenamenti. Bisogno si è sentito un paio di volte con l’assessore Benini nei giorni scorsi, dei pourparler ci sono stati anche con alcuni candidati alla poltrona di primo cittadino. Il quadro dei rapporti con l’amministrazione sarà naturalmente più chiaro dopo il 28 maggio. In teoria mancano pochi giorni alla scadenza delle due settimane di cui ha parlato il presidente Bisogno (nella foto) nella lunga intervista rilasciata al sito ufficiale della società; la decisione definitiva potrebbe slittare ulteriormente, in attesa di capire meglio quale budget sarà a disposizione per la stagione 202324. Fintanto che non si saprà la somma a disposizione, inutile parlare di scelte tecniche; un budget da prima fascia impone soluzioni di un certo tipo, un budget di terza fascia ne consiglia di altre. Questo banale assunto vale per l’allenatore come per i giocatori. Molti di quelli che hanno concluso la stagione il 12 marzo non faticheranno a trovare un contratto in Superlega, qualcuno è partito per altri campionati (Petric in Qatar, Biglino in Francia) subito dopo la fine del campionato.

Stefano Salvadori