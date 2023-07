Concessione dello stadio Franchi Il Consiglio di Stato rinvia al Tar

Il Consiglio di Stato ha rimandato la decisione al Tar della Toscana: si allunga ancora la querelle in merito allo stadio Franchi, più precisamente sulla revoca della concessione da parte dell’amministrazione comunale all’Acr Siena, per il mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori di adeguamento della tribuna e della gradinata previsti. Una questione che si trascina da mesi e mesi, che sta logorando un po’ tutti e anche gli stessi impianti. A comunicare la decisione del Consiglio di Stato è stato proprio il Comune che ha, peraltro, sottolineato la volontà di non rimanere con le mani in mano: "In merito al ricorso al Consiglio di Stato da parte di Acr Siena, relativo alla risoluzione per inadempimento contrattuale della concessione in uso e gestione congiunta in regime accessorio con lavori di adeguamento dello stadio Artemio Franchi e del complesso sportivo Bertoni dell’Acquacalda per la durata di anni 10 – si legge nella nota –, il Consiglio di Stato ha rimandato la questione al Tar della Toscana, sollecitandone l’udienza. Ricevuta la documentazione ieri mattina, i legali del Comune di Siena si sono a loro volta riservati di analizzare gli atti, per capire come l’amministrazione comunale si possa approcciare alla fruizione degli immobili e delle strutture in attesa della sentenza definitiva".

Nelle stesse ore anche il club bianconero è uscito con un comunicato. "La società comunica che la sezione Quinta del Consiglio di Stato presieduta da Rosanna De Nictolis e composta dai consiglieri Valerio Perotti, Angela Rotondano, Stefano Fantini e Antonio Masaracchia, ha accolto l’istanza dell’Acr Siena 1904 spa nei confronti del Comune di Siena. Tale ordinanza sarà trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Lo stadio Franchi resta pertanto nella totale disponibilità di Acr Siena 1904 spa. Il presidente Emiliano Montanari, appena avuto notizia dell’accoglimento dell’istanza, ha espresso piena soddisfazione".