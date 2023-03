"Con più arroganza avremmo portato a casa il risultato"

"Quando rivedo il Siena il cuore batte sempre, provo emozioni forti, ancora dopo 23 anni. Passa il tempo, ma le persone e i colori rimangono": è stata una partita particolare per il co-allenatore del San Donato Tavarnelle Marco Ghizzani, ex bianconero "Il risultato può essere anche giusto anche se dopo il vantaggio ci aspettavamo qualcosa di più – ha sottolineato –. Non riusciamo a portare una partita in fondo. Davanti avevamo una squadra di grande valore, con pochi cambi, forse, ma sicuramente costruita per i primi posti, ma l’interpretazione della gara è stata buona e l’amaro in bocca rimane".

"Abbiamo bisogno dei tre punti – ha proseguito il mister –, e oggi ce li sentivamo già in tasca. Di occasioni ne abbiamo avute ma a differenza del Siena siamo stati frenetici. Il minimo errore e la Robur ci ha punito. Per questo bisogna separare l’analisi della gara da quella della classifica: la graduatoria, oggi, dice che siamo salvi, come l’Olbia per via della forbice: a forza di punticini si raggiunge l’obiettivo. Ma con un po’ di arroganza potevamo portarla a casa". "Rigirando la torta – ha chiuso –, prima ha preso il palo su punizione, poi ha realizzato un grande gol: nell’economia della partita Diasanto è l’artefice del pareggio del Siena".