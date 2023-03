Con il pareggio in trasferta la Robur è ottava

Con il pareggio di ieri, la Robur è ottava. In testa alla graduatoria la Reggiana ha fatto un altro passo verso la B, anche se l’Entella non molla. Nella parte bassa a festeggiare l’Alessandria. Prosegue la marcia della Carrarese, sempre più vicina alle prime della classe. Lucchese-Ancona 1-1, reti: 52’ Panico (L), 88’ Simonetti (A); Recanatese-Alessandria 1-2, reti: 80’ Cori (A), 85’ Sbaffo (R), 92’ Renult (A); Cesena-Montevarchi 2-2, reti: 23’ Ciofi 7’ (C), 41’ Gennari (M), 61’ Italeng (M), 86’ Corazza (C); Imolese-Fermana 0-0; Entella-Fiorenzuola 3-1, reti: 3’ e 24’ Zamparo (E), 65’ Corbari (E), 86’ Piccinini (F); Torres-Pontedera 0-1, rete: 30’ Catanese; Vis Pesaro-Reggiana 0-3, reti: 27’ Cauz, 78’ Rozzio, 83’ Varela; Carrarese-Rimini 3-1, reti: 7’ Imperiale (C), 21’ Mencagli (R), 23’ Capello (C), 76’ Energe (C), Gubbio-Olbia 0-1, rete: Ragatzu. La classifica: Reggiana 68, Entella 62; Cesena 59; Ancona 50; Carrarese 49; Gubbio e Pontedera 45; Siena 43; Lucchese e Rimini 41; Fiorenzuola 38; Fermana 37; Torres e Recanatese 33; San Donato Tavarnelle e Olbia 31; Vis Pesaro 30; Alessandria 29; Imolese 22, Montevarchi 21.