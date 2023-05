"Complimenti alla squadra. Il pubblico ci è sempre vicino"

Anche la casa madre Polisportiva Mens Sana 1871 plaude all’ottima stagione, comunque vada a finire, della sezione basket guidata dal direttore generale di sezione Riccardo Caliani e coach Pierfrancesco Binella. "È con grande orgoglio che esprimo pubblicamente i miei complimenti alla prima squadra della Mens Sana Basketball Academy che è riuscita a qualificarsi per i play-off del campionato di serie C Gold al termine di una stagione dalle grandi incognite relative al ripescaggio in extremis in categoria superiore". Così Antonio Saccone, presidente della Polisportiva Mens Sana 1871, ha commentato l’arrivo dei biancoverdi alle semifinali 2023 alla vigilia della gara2 di questa sera a Prato. "La Mens Sana Basketball Academy – continua Saccone – è un gruppo di ragazzi, prima ancora che giocatori, che ha sempre onorato al massimo la nostra maglia, lottando contro ogni avversario e riuscendo a competere contro chiunque e togliendosi la soddisfazione di battere squadre sulla carta molto superiori. Il mio grazie va ai giocatori ma anche a tutto lo staff dirigenziale, tecnico, medico e fisico per aver sempre lavorato al meglio, affrontando con grande lucidità anche i momenti difficili della stagione". Infine un auspicio, quello di giocarsela fino alla fine col sostegno dei tifosi biancoverdi. "Adesso viene il bello – conclude il presidente -. Godiamoci questi play-off giocando con la leggerezza di chi non ha niente da perdere, ma anche con la consapevolezza di poter dare del filo da torcere a tutti. Mi auguro che il pubblico continui a sostenerci come ha sempre fatto, per respirare quell’aria magica che soltanto il nostro palazzetto sa regalare a tutti gli appassionati di basket dal cuore biancoverde".