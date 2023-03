"Commessi degli errori banali"

In casa Stosa coach Franceschini mastica amaro. "Mi aspettavo una partita di questo tipo – esordisce il tecnico – con grande intensità da parte di entrambe le squadre. Eravamo stati molto bravi ad approcciarla nel modo giusto davanti ad una cornice di pubblico incredibile per un campionato di C Gold, sia per quanto riguarda i nostri sostenitori che per quelli della Mens Sana. Abbiamo avuto la gara in controllo per 35 minuti poi come già accaduto in altri momenti ci siamo fermati e questo è un aspetto che deve farci riflettere perché gli errori sono stati banali. Ci sono costati cari perché la Mens Sana con Menconi e Tognazzi hanno messo la testa avanti e poi sull’ultima rimessa non siamo riusciti a fare quanto preparato". Adesso i rossoblu hanno due scontri diretti. "Per fortuna giochiamo mercoledì contro La Spezia che per noi è una gara fondamentale come lo saranno le successive, a partire da Legnaia. Avremo meritato di più ma sapevamo che la Mens Sana è capace di queste rimonte, anche spinta dall’ambiente. Sul +14 non so se è stato un momento di errori più tecnici o di concentrazione. Li valuteremo a mente fredda".

g.d.l.