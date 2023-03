Colpo U15! Vince a Sassari e resta in testa Male l’U17. L’U14 supera il Montevarchi

Under 15 delle meraviglie: i ragazzi di Gill Voria hanno vinto anche a Sassari (2-3) e sono rimasti in testa alla classifica in coabitazione con l’Entella, vittoriosa sull’Olbia con un roboante 9-2. I bianconeri hanno conquistato i tre punti lottando con il coltello fra i denti, in un match molto intenso: hanno reagito all’iniziale svantaggio di Fois realizzando tre reti, con Artino (doppietta) e Rovetini. Nel finale di gara i sardi hanno accorciato le distanze con Fancello, aumentato il forcing per trovare il pareggio, ma tutto è risultato vano.

Momento non positivo, invece, per l’Under 17, che a Sassari ha rimediato una sconfitta di misura. Un ko molto amaro: il gol del vantaggio della Torres è arrivato alla fine del primo tempo, nella ripresa il raddoppio. La Robur è riuscita ad accorciare con Napolano, ma poi gli avversari hanno alzato un muro invalicabile. A tre gare dal termine del campionato, i ragazzi di Guberti si trovano a 14 punti. I giovani dell’Under 14 (nella foto) hanno vinto la seconda gara consecutiva del minitorneo di categoria, battendo 3-0 il Montevarchi. I ragazzi di mister Morello hanno giocato una gara perfetta senza mai soffrire gli avversari. Ottima prova corale al Bertoni; di Pezzatini, Frilli e Vadi, su rigore, le reti. La Primavera, in questo fine settimana, ha osservato un turno di riposo.