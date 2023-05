Colpo Monteroni! Rossi lascia il segno Cartocci para tutto

RADICOFANI

0

MONTERONI

1

Vittoria corsara del Monteroni, che strappa un successo in casa del Nuova Radicofani e si regala la finale dei play off. Il primo tempo vede il dominio dei padroni di casa, che centra una traversa al quarto d’ora e crea alcune altre opportunità per portarsi in vantaggio. Il Monteroni si fa vedere una sola volta, con un debole tiro di Furi. La situazione sembra ripetersi in avvio di ripresa: il Radicofani si porta a più riprese in area, senza però riuscire mai a impensierire Cartocci. Al 58’, però, su un rinvio del portiere, Tommaso Rossi si invola in solitaria e porta in vantaggio gli ospiti. Il finale è un arrembaggio del Radicofani, che si riversa nell’area avversaria in cerca del pareggio che li porterebbe in finale. A dieci minuti dalla fine Mucciarelli si ritrova solo di fronte a Cartocci, ma il portiere, con un riflesso felino, riesce a deviare da pochi metri di distanza il pallone sopra la traversa.