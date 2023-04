Colpo Mazzola Valdarbia! La Fortis va ko

FORTIS JUVENTUS

1

MAZZOLA VALDARBIA

2

FORTIS JUVENTUS: Pettinelli, Zoppi, Grazzini (37’ Giannelli), Barbero, Pezzati, Gurioli, Gualandi, Serotti (76’ Paternò), Bruni, Torricelli, Campagna (46’ Guidotti).

Panchina: Allegranti, Calzolai, Marucelli, Maritato, Parrini, Nicolosi. All. Innocenti.

MAZZOLA VALDARBIA: Cefariello, Nassi, Cavallini (75’ Palazzesi), De Luca, Silvestri, Majuri, Hoxhaj, Cruciani, Bartolini, Baroni, Mearini (77’ Tozzato).

Panchina: Florindi, Caro, Landozzi, Zeppi, Scaccia, Malavita, Pierangioli. All. Argilli

Arbitro Fiorillo di Lucca.

Reti: 17’ Baroni, 30’ rig. Bruni, 65’ Nassi.

BORGO S. LORENZO – Un super Mazzola Valdarbia espugna Borgo San Lorenzo e si lancia verso i play-off. Primo tempo molto bloccato fino al 17’ quando i senesi passano in vantaggio: lancio di Cruciani per Baroni, l’attaccante fugge in velocità alla difesa e insacca. Per i biancocelesti ci provano Majuri, tiro debole, e Bartolini. Al 29’ un calcio di punizione dal limite viene intercettato con il braccio da Majuri: rigore per la Fortis trasformato da Bruni. Nel finale di primo tempo è clamorosa la palla gol per Cruciani che da centro area colpisce la traversa. Al 65’ Mazzola Valdarbia in vantaggio: il calcio di punizione di Cruciani, battuto dalla trequarti, viene impennato da una deviazione sulla quale interviene Nassi che deposita in rete. L’occasione per il pari biancoverde giunge solo al 87’ quando Paternò impegna Cefariello.