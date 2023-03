Colpo Casolese. Pianella: poker L’Atletico Piazze finisce ancora ko

AMIATA

1

OLMOPONTE

1

ABBADIA SAN SALVATORE – Termina in parità la sfida tra Amiata ed Olmoponte Arezzo, con le due squadre che impattano sull’1-1. L’Amiata avrebbe probabilmente meritato di vincere "ai punti", vista la mole di azioni create e non concretizzate, ma il calcio funziona diversamente, e già all’11’ gli ospiti passano in vantaggio, quando Chiatti ribadisce in rete un pallone smanacciato sulla traversa dal portiere di casa. L’Amiata reagisce con decisione, e allo scadere del primo tempo Buti, dal limite dell’area, riporta in parità la situazione. Nella ripresa l’Amiata ci prova, ma non riesce a trovare la rete del nuovo vantaggio.