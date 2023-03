Colligiana, giornata nera. Zenith Prato in festa Biancorossi ormai lontani dalla prima posizione

COLLIGIANA

1

ZENITH PRATO

2

COLLIGIANA: Chiarugi, Donati, Noferi (29’ st Munno), Pierucci (1’ st Grazioso), De Vitis, Manganelli (K) (14’ ST Cicali), Baccani (1’ st Finetti), Bouhamed, Imbrenda (1’ st Milanesi), Mugnai, Cianciolo.

Panchina: Bacciottini, Mariani, Finetti, Bartalini, Corbinelli. All. Chini.

ZENITH: Brunelli, Parenti, Maiolino, Falteri (46’ st Silva), Safina, Gori, Braccesi, Saccenti, Lunghi (33’ st Mari), Gonfiantini, Rosi.

Panchina: Pellegrini, Mitcul, Diffini, Castiello, Casini, Moretti. All. Settesoldi.

Arbitro Cavacini (Lanciano).

Reti: 21’ pt e 24’ st Braccesi (Z), 44’ st Bouhamed (C).

Note – Angoli 4-5; ammoniti De Vitis, Manganelli, Safina; recuperi 1’ pt, 4’ st.

COLLE VAL D’ELSA – Giornata nera per la Colligiana: i biancorossi cedono 2-1 in casa allo Zenith Prato e rinunciano alle speranze di inseguire la prima posizione. Buona la partenza dei biancorossi, con Mugnai che già dopo due minuti sfiora il vantaggio. Lo Zenith reagisce con forza, portandosi a più riprese ai limiti dell’area biancorossa, e trovando il vantaggio al 21’ con un incredibile tiro dalla lunghissima distanza di Braccesi. La partita diventa rapidamente molto dura, con falli pesanti da entrambi i lati: la Colligiana prova a rispondere, ma la difesa dello Zenith fa buona guardia. Al 33’ gli ospiti sfiorano il raddoppio, con Chiarugi costretto a deviare in angolo una pericolosa punizione di Falteri. I biancorossi ci provano fino al termine del primo tempo, ma lo Zenith conserva il vantaggio senza troppi problemi.

La ripresa inizia come si è conclusa la prima frazione: la Colligiana attacca, ma non sembra in giornata, e lascia troppi spazi per lo Zenith, che ne approfitta per pungere in contropiede, sfiorando a più riprese il raddoppio. Il 2-0 è nell’aria, e arriva al 24’ quando Braccesi buca la difesa e supera Chiarugi per la seconda volta. I padroni di casa accusano pesantemente il colpo: non riescono ad imbastire una vera reazione, e commettono una serie di errori nei passaggi che li blocca, sostanzialmente, sulla trequarti. Nonostante tutto, non si arrendono, e al 44’ Bouhamed accorcia le distanze. La Colligiana riprende coraggio, e tenta un rabbioso assalto finale, ma è troppo tardi: lo Zenith resiste fino ai tre fischi dell’arbitro.

Marco Brunelli