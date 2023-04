Colligiana e Mazzola Valdarbia: 90’ da brividi Sollievo Sinalunghese, la Chiantigiana saluta

Mancano solo 90 minuti al termine del campionato di Eccellenza Toscana girone B. Un campionato dominato e vinto con merito dal Figline che ha festeggiato l’approdo in D sabato scorso ‘dal divano’ visto che riposava e complice lo stop della Castiglionese in casa del Porta Romana. A festeggiare lo stop degli aretini anche la Colligiana che espugnando il campo di Foiano si è ritrovata di nuovo seconda. A Manganelli e compagni ‘basterà’ avere la meglio della Lastrigiana, già salva, domenica al ‘Gino Manni’ per essere certi di disputare i play-off da prima testa di serie del girone. Gara importantissima domenica anche per il Mazzola Valdarbia che in casa a Cerchiaia contro il Pontassieve si gioca l’accesso ai play-off dopo averli acciuffati in seguito al bel successo del turno prepasquale a Borgo San Lorenzo in casa della Fortis Juventus. Per essere sicuri di entrare nelle prime cinque della classifica senza dover fare calcoli ed aspettare i risultati degli altri campi Cruciani e soci devono vincere. Di fronte però troveranno un avversario motivatissimo come il Pontassieve che ha appena un punto in meno dei ragazzi di Argilli e che quindi vincendo a sua volta potrebbe avere enormi chance di qualificazione agli spareggi che valgono la serie D.

Passando alla Sinalunghese, i rossoblù (nella foto), con il netto successo nello scontro diretto sul Firenze Ovest di sabato pomeriggio hanno centrato la salvezza matematica ad una giornata dal termine. L’obiettivo di inizio stagione era decisamente diverso per Marini e soci che complici i tanti infortuni e le difficoltà impreviste incontrare durante il girone di ritorno si sono ritrovati invischiati nella lotta per evitare i play-out. Il fatto che il Firenze Ovest domenica abbia il turno di riposo e che la Chiantigiana sia già retrocessa ha permesso a Corsi e compagni di centrare la salvezza in anticipo rendendo ininfluente la trasferta di Castiglion Fiorentino di domenica. Infine la Chiantigiana che è appunto retrocessa in Promozione dopo la sconfitta di Lastra a Signa di sabato scorso. Non si disputerà quindi il play-out tra la penultima e la quintultima essendo la distanza maggiore di 10 punti. L’unico spareggio salvezza sarà dunque tra Firenze Ovest e Porta Romana.

Guido De Leo