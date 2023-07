Colligiana, che colpo Paparusso In biancorosso anche Ferraù

Continua il mercato della Colligiana, con la dirigenza biancorossa impegnata a regalare a mister Chini una rosa il più possibile competitiva per la prossima stagione di Eccellenza: nelle ultime ore sono stati ufficializzati due acquisti, che vanno ad aggiungersi alle conferme e agli ingressi delle scorse settimane. Sul primo dei nuovi arrivati si può dire una sola cosa: Daniele Paparusso è un elemento di categoria superiore. È sufficiente dare un’occhiata al curriculum del trentenne barese: oltre ad una comparsata in Serie B con la Ternana, il terzino sinistro ha vestito i colori di Castel Rigone, Poggibonsi, Pontedera, Tuttocuoio, Vibonese, Racing Roma, Fondi, Fidelis Andria, Casertana, Badesse, Città di Castello e Scandicci, per un totale di 157 presenze e 4 reti in Serie C e 126 gettoni e due gol in Serie D.

Un elemento di spicco, dunque, che alza sicuramente il livello del reparto arretrato biancorosso. Molto atteso anche il secondo dei nuovi innesti: il centrocampista Salvatore Christian Ferraù. Classe 1998, cresciuto nelle giovanili di Messina, Catania, Paceco, Palazzolo e Torino, Ferraù ha vestito in carriera le maglie di Piombino, Mazara, Igea 1946, Sant’Agnello e Scafatese, oltre che dello stesso Messina, ed è reduce da una buona stagione di Eccellenza al Città di Taormina, nella quale è sceso in campo 26 volte, realizzando anche due reti. Paparusso e Ferraù non saranno probabilmente gli ultimi acquisti della Colligiana, con la società ancora a caccia di un centravanti in grado di garantire oltre dieci reti a stagione, figura mancata ai biancorossi.

Marco Brunelli