Colligiana, c’è la bestia nera Prato Chini: "Ci ha sconfitto due volte"

"Lo Zenith in campionato ci ha battuto due volte, è un avversario di tutto rispetto, ma ci prepareremo al meglio, e sono certo che sarà una partita molto diversa rispetto alle precedenti". Queste le parole di Giacomo Chini al termine della sfida della sua Colligiana contro la Lastrigiana nell’ultima giornata della stagione regolare, che ha certificato, per i biancorossi, la certezza del secondo posto e di affrontare nei play-off di domenica 30 aprile lo Zenith Prato, che ha chiuso in quinta posizione e che affronterà a Colle i biancorossi a partire dalle 16. Un avversario sicuramente ostico, come dimostrano i precedenti: la squadra di Simone Settesoldi ha infatti prevalso in entrambi i match di campionato contro i biancorossi. Una situazione che però promette di essere più uno stimolo che un limite per una Colligiana che, pur non essendo riuscita ad agganciare la capolista Figline in testa alla classifica, ha comunque disputato un grande girone di ritorno, che si presenta alla semifinale degli spareggi per la promozione con tutte le intenzioni di arrivare fino in fondo e che, nel match contro lo Zenith, potrà contare su due risultati favorevoli: vista la posizione privilegiata, infatti, in caso di parità dopo i supplementari sarebbe la Colligiana ad ottenere il successo. Una situazione che si ripeterebbe anche nell’eventuale finale, che vedrebbe come avversaria dei biancorossi una tra Castiglionese e Pontassieve. Un pensiero che però dovrà attendere lunedì: prima, infatti, è necessario portare a casa la prima sfida.

Marco Brunelli