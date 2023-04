Colligiana ‘armata’ in quel di Foiano Duello a distanza con la Castiglionese

Una sfida a distanza con la Castiglionese per conquistare il secondo posto e disputare i play-off dalla migliore posizione possibile. Questo rappresenta, per la Colligiana, la trasferta contro il Nuova Foiamo, penultima partita della stagione regolare dell’Eccellenza Toscana, in programma questo pomeriggio a partire dalle 15. Un match decisivo, soprattutto dopo la rocambolesca vittoria ottenuta domenica dai biancorossi contro il Pontassieve: con appena 180 minuti ancora da giocare, la Colligiana ha ormai la certezza matematica di disputare i play off, ma per affrontarli da seconda ha bisogno di recuperare il punto che attualmente la separa dalla Castiglionese. Non si tratta soltanto di una questione di orgoglio o prestigio: chiudere secondi il campionato significherebbe avere la certezza di giocare in casa tanto la semifinale quanto l’eventuale finale degli spareggi, e in entrambi i casi con due risultati su tre a disposizione, perché anche con il pareggio sarebbe la Colligiana ad ottenere il successo. Per arrivare a questo risultato, però, alla Colligiana serve ottenere due vittorie nelle ultime due giornate, che dovrà affrontare - esattamente come l’avversario Castiglionese - contro due squadre come il Foiano e la Lastrigiana, entrambe disperatamente bisognose di punti per conservare la categoria, e dalle quali è facile aspettarsi una lotta senza quartiere. A dirigere la sfida di questo pomeriggio sarà Leonardo Burgassi, della sezione arbitrale di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Letizia Quartanaro (Firenze) e Carlo Maria Angelici (Valdarno). Marco Brunelli