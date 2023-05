Collacchioni sfida la Pianese: "Andiamo a giocarcela"

Tutto pronto in casa Pianese per la semifinale playoff contro il Livorno di domenica alle 16 al Comunale di Piancastagnaio. La sfida contro i labronici, giunti quinti dopo il successo in casa del Follonica Gavorrano domenica scorsa, vede i bianconeri con il vantaggio di poter giocare su due risultati su tre. Vincere o pareggiare per passare il turno ed accedere alla finale playoff del girone E di serie D che per la Pianese sarebbe eventualmente comunque in casa, essendo la testa di serie della griglia degli spareggi. In caso di parità al fischio finale però i bianconeri non potranno esultare subito visto che per regolamento occorrerà arrivare al 120’ per staccare il pass per l’ultimo atto, se persisterà la parità. La società bianconera ha comunicato che i tagliandi sono in vendita oggi e domani, presso la sede del club, dalle 18 alle 19. Domenica invece i tifosi amiatini potranno acquistare i biglietti direttamente presso lo stadio Comunale. Il Livorno è un avversario da non sottovalutare e non solo per il blasone del club e nonostante abbia vissuto una annata complessa punta a vincere i playoff ed inserirsi al meglio della graduatoria dei ripescaggi che se essa, come è noto, non da nessuna garanzia di accedere ai professionisti. Però, come l’ex difensore del Siena ed attuale tecnico del Livorno Lorenzo Collacchioni, ha sottolineato dopo il successo di Gavorrano la volontà è quella di provare a passare il turno. "Abbiamo raggiunto un obiettivo che volevamo a tutti i costi: ora, finalmente, potremo fermarci un attimo e ricaricare le batterie in vista del prossimo impegno. Andremo a giocarci la semifinale a Piancastagnaio consapevoli di quali siano i nostri punti di forza. Non è vero che i play-off non contano, a Livorno hai sempre da perdere e da guadagnare".

g.d.l.