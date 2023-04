Coach Sodini è stato gradito ospite della Stosa Virtus

Full immersion in terra senese per il coach viareggino Marco Sodini (nella foto con Lasi) che è stato ospite della Virtus per un pomeriggio di allenamenti con le tre formazioni eccellenza rossoblù. L’allenatore toscano, reduce dall’esperienza dello scorso anno sulla panchina di Cantù in Legadue, si sta concentrando sull’organizzazione di un importante camp estivo al Ciocco in provincia di Lucca ed ha colto l’occasione per visitare alcune società della regione per promuovere la sua iniziativa. Sodini, che vanta un curriculum importante con esperienze sia da capo allenatore che da assistente in società blasonate come appunto Cantù, ma anche Olimpia Milano e Virtus Bologna, oltre alle nazionali italiane giovanili, ha guidato gli allenamenti delle formazioni eccellenza Under 19, 17 e 15 della Virtus rimanendo piacevolmente colpito dalla qualità dei giocatori presenti. "La Virtus - ha commentato Sodini - è una delle eccellenze del basket italiano, con la figura di un coach della caratura di Maurizio Lasi che testimonia la lungimiranza della dirigenza in una città che ha grande cultura cestistica. Per quanto mi riguarda, in questa annata in cui non sono su una panchina di serie A - ha proseguito il coach viareggino - ho deciso di ripartire dai giovani mettendo a disposizione la mia esperienza verso società da sempre amiche come la Virtus. Ho visto dei ragazzi molto ben allenati e con delle qualità importanti che mi fanno credere come il movimento cestistico senese stia rinascendo". È stata sicuramente una bella esperienza anche per i ragazzi che hanno potuto misurarsi con i metodi di lavoro di un allenatore importante.