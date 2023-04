Clima poco sereno e tante assenze Gara in salita per la Robur al Franchi

In un clima tutt’altro che sereno, il Siena si sta avvicinando alla partita casalinga con il Gubbio. Tenere alta l’attenzione sul campo, quando sul futuro ci sono tanti punti interrogativi, non è semplice e lo hanno ben dimostrato le ultime partite. E’ normale che la squadra sia influenzata da tutto ciò che accade fuori, ma il campionato non è ancora finito e ci sono tre incontri da giocare al meglio, per chiudere, almeno dal punto di vista sportivo, al meglio possibile, giusto premio per una squadra che, qualche inciampo a parte, ha sempre dato tutto.

Il Gubbio è ai piedi del podio, con gli stessi punti della Carrarese: l’obiettivo degli umbri è il quarto posto e per i bianconeri non sarà una passeggiata. Probabile che per la partita contro la squadra di Braglia mister Pagliuca debba rinunciare ancora a Crescenzi e a De Paoli: sia il difensore che l’attaccante, anche ieri all’Acquacalda hanno svolto lavoro differenziato. Difficile possano recuperare per giovedì: le loro condizioni saranno comunque valutate oggi e domani alla rifinitura. Da vedere chi sarà a sostituire Crescenzi, visto che la scelta Favalli, di ruolo terzino, non ha dato le risposte attese e che Motoc non dà evidentemente garanzie. Franco? La scelta più lineare: da capire quali siano le sue condizioni, se è vero che a Fermo ci è arrivato acciaccato, come ha detto Pagliuca, a sorpresa. E se in attacco le scelte sono quelle (ammesso che Paloschi e Frediani siano abili e arruolabili), a centrocampo è da registrare l’assenza di Castorani che al Recchioni, da diffidato, si è preso il giallo che ha fatto scattare la squalifica. Sono così rimasti a rischio stop forzato Collodel e Frediani. E non sarà seduto in panchina, giovedì sera, Nico Lelli: il viceallenatore della Robur è stato espulso a Fermo (il secondo rosso rimediato in stagione), per "avere, al 43’ del secondo tempo tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti dell’assistente arbitrale al quale rivolgeva frasi minacciose". I bianconeri, ieri, hanno aperto la seduta con una fase di attivazione coordinativa e tecnica. In chiusura esercitazioni su palle inattive.

Angela Gorellini