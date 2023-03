Cinque i confronti Soltanto un acuto per il San Donato

Quello di domenica a Montevarchi sarà il sesto match tra Siena e San Donato, il secondo nei professionisti dopo il 3-0 dell’andata. Nei quattro precedenti di serie D i fiorentini hanno vinto solo una volta,: 3-2 a Siena nel maggio 2021 con Regoli Caciagli e Disanto che resero inutile la doppietta di Guidone. All’andata finì invece 0-0 alla prima di Argilli in panchina. Gli altri due match sono del campionato 201415 con doppio successo del Siena: all’andata i bianconeri vinsero 3-1 (Minicleri, Titone e Russo). Al ritorno, giocato a Colle Val d’Elsa (che in quella stagione ospitò tutte le sfide interne del San Donato) la Robur si impose 4-1 grazie a Titone (doppietta), Cason e Diomande che ribaltarono l’iniziale vantaggio di Mitra. In quella stagione ci fu anche una sfida in Coppa Italia di serie D. Furono proprio i fiorentini a tenere a battesimo la nuova squadra nata dalle ceneri dell’Ac Siena il 28 agosto 2014. Al Franchi la sfida finì 4-0 per la formazione di Morgia.