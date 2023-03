Cinque gli anticipi Raddese, insidia Quercegrossa

Grande sabato in Terza, con la disputa di ben cinque anticipi! Cominciamo dalla capolista Raddese, che ospita il Quercegrossa: sono favoriti i chiantigiani, ma il match non sarà dei più agevoli. Alle loro spalle Ancaiano-Montepulciano Stazione e Monticchiello-Pievescola sono due confronti che peseranno sulla classifica del girone: sono due sfide da tripla. Più in particolare occhi puntati sul lanciatissimo Pievescola, che però domenica è stato fermato in casa dalla Montanina. Sempre oggi potremo assistere a Campiglia-Vescovado e ad un Geggiano-Rionese festival dei giovani! Domani l’attenzione si concentrerà sulla vicecapolista Rapolano, impegnata a Sant’Albino: i rossoblù non possono fallire l’appuntamento con i tre punti, ma i gialloverdi sono abbastanza imprevedibili. Per il resto Chiusdino-Buonconvento e Montanina-Cus Siena non hanno interessi di classifica, ma state pur tranquilli che saranno partite giocate all’insegna dei valori dello sport.

Giuseppe Stefanachi