Ciclismo, la Nazionale Italiana brilla nella prima giornata dell'Eroica juniores

Poggibonsi,21 aprile 2023 – Nel segno della Nazionale azzurra la prima giornata dell’Eroica juniores, prova internazionale di Nation’s Cup. L’Italia infatti ha vinto la cronosquadre del mattino, mentre nel pomeriggio sul traguardo della seconda semitappa da Siena a Poggibonsi, Renato Favero è giunto secondo diventando così il leader assoluto della classifica generale. La tappa invece è stata vinta dal ceco Krystof Kral (Auto Eder) che ha regolato in volata il gruppo. La corsa è vissuta con una serie continua di attacchi e contrattacchi ma il tentativo più importante lo ha portato Renato Favero (Italia) a meno di 8 chilometri dall’arrivo. Al suo inseguimento si è immediatamente posto il campione nazionale di Francia Antoine L’Hote. I due sembrava potessero farcela ma sono stati raggiunti proprio in prossimità della linea d’arrivo. A vincere è stato infatti Krystof Kral che ha preceduto proprio Favero e L’Hote. Poi tutto il gruppo: “Ho provato l’attacco e insieme al francese – ha dichiarato Favero - siamo riusciti ad evadere ma poi il gruppo ci ha ripreso proprio all’arrivo. Un vero peccato. Domani, insieme alla squadra, proveremo a tenere la maglia. La tappa è molto impegnativa, con tre tratti di strada bianca ma io e i miei compagni di squadra abbiamo provato il percorso”. In virtù del risultato della prima e della seconda tappa leader della classifica generale (maglia Eroica rosso amaranto) è Renato Favero (Italia) Domani, sabato 22 aprile, è in programma la terza ed ultima tappa, da Siena a Chiusdino di km 109, con partenza alle ore 14. ORDINE DI ARRIVO: 1)Krystof Kral (Auto Eder) km 70,6 in 1h42’35”, media km 44,625; 2)Renato Favero (Naz. Italia); 3)Antoine L’Hote (AG2R Citroen U19 Team); 4)Juraj Vrbik (Slovakia); 5)Thom Van Der Werff (Olanda); 6)Thomas Capra (Trento); 7. Matteo Fiorin (Lombardia); 8)Matthias Schwarzbacher (Slovakia); 9)Tommaso Bambagioni (Toscana); 10. Ilian Alexandre Barhoumi (AG2R Citroen U19 Team). Classifica generale – maglia Eroica amaranto – Santini Renato Favero (Italia) Classifica a punti – maglia azzurra – Terme Querciolaia Krystof Kral (Auto Eder) Classifica GPM – maglia verde – Iren Jarno Widar (Belgio) Classifica giovani – maglia bianca – ACSI Jorei Schaper (Olanda) Classifica Traguardi Volanti – maglia azzurra – Opera Laboratori Paul Fietzke (Auto Eder)