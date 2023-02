Il percorso delle Strade Bianche professionisti

Siena,10 febbraio 2023 – La Rcs Sport a tre settimane dalla gara prevista per sabato 4 marzo ha reso noto i due percorsi e le squadre invitate alla 17esima edizione delle Strade Bianche professionisti, e alla nona edizione delle Strade Bianche Women Elite Crédit Agricole la “Classica del Nord più a Sud d'Europa”. I percorsi ricalcano quelli classici delle ultime edizioni con partenza all'interno della Fortezza Medicea e arrivo in Piazza del Campo a Siena.



La Strade Bianche Crédit Agricole è ormai una gara chiave del calendario UCI WorldTour. L'ultimo corridore ad imporsi in Piazza del Campo è stato lo sloveno Tadej Pogacar. Percorso molto mosso e ondulato, privo di lunghe salite, ma costellato di strappi più o meno ripidi specie su sterrato. Sono presenti circa 63 km di strade sterrate divise in 11 settori (dei quali 8 sono in comune con la corsa femminile) con fondo ben tenuto, ben battuto, privo di incursioni erbose e con scarso brecciolino sulla superficie. Gli ultimi km si snodano per la prima parte all’esterno dell’abitato di Siena su strade larghe e lunghi rettifili collegati tra loro da ampie curve, prima in discesa e poi in leggera salita fino ai 2 km dall’arrivo dove viene imboccata la via Esterna di Fontebranda con pendenze fino al 9%. A 900 m dall’arrivo si supera la Porta di Fontebranda e inizia la pavimentazione lastricata. La pendenza supera il 10% fino a raggiungere attorno ai 500 m dall’arrivo, in via Santa Caterina, punte del 16%. Segue una svolta decisa a destra nella via delle Terme e l’immissione in via Banchi di Sotto. Dai 300 m la strada è sempre in leggera discesa. Ai 150 m svolta a destra in via Rinaldini. Ai 70 m si entra nel Campo, ultimi 30 in discesa al 7%, traguardo pianeggiante.

IL PERCORSO DELLA STRADE BIANCHE al femminile gara che anticipa di qualche ora la gara maschile e che vide nel 2022 il successo di Lotte Kopecky presenta poco più di 30 km di strade sterrate divise in 8 settori (tutti comuni alla corsa professionisti) con fondo ben tenuto

Gli ultimi chilometri sono identici alla gara maschile.



LE SQUADRE FEMNIMILI INVITATE (queste le 13 UCI Women's Worldteams)

CANYON//SRAM RACING

EF EDUCATION - TIBCO - SVB

FDJ-SUEZ

FENIX-DECEUNINCK

ISRAEL PREMIER TECH ROLAND

LIV RACING TEQFIND

MOVISTAR TEAM WOMEN

TEAM DSM

TEAM JAYCO ALULA

TEAM JUMBO-VISMA

TEAM SD WORX

TREK - SEGAFREDO

UAE TEAM ADQ



QUESTE LE 11 WILD CARDS



AG INSURANCE - SOUDAL QUICK-STEP TEAM

AROMITALIA BASSO VAIANO

BEPINK

BORN TO WIN - ZHIRAF - G20

CERATIZIT - WNT PRO CYCLING TEAM

COFIDIS WOMEN TEAM

GB JUNIOR TEAM PIEMONTE PEDALE CASTANESE A.S.D.

ISOLMANT - PREMAC - VITTORIA

LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI

TEAM MENDELSPECK

TOP GIRLS FASSA BORTOLO



LE SQUADRE DELLA STRADE BIANCHE MASCHILE (18 UCI WorldTeams)

AG2R CITROEN TEAM

ALPECIN-DECEUNINCK

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

BORA – HANSGROHE

COFIDIS

EF EDUCATION – EASYPOST

GROUPAMA – FDJ

INEOS GRENADIERS

INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY

JUMBO-VISMA

MOVISTAR TEAM

SOUDAL QUICK-STEP

TEAM ARKEA – SAMSIC

TEAM DSM

TEAM JAYCO ALULA

TREK – SEGAFREDO

UAE TEAM EMIRATES



7 wild cards



EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANÉ

ISRAEL – PREMIER TECH

LOTTO DSTNY

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

TOTALENERGIES

TUDOR PRO CYCLING TEAM