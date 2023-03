"Ci sono occasioni da non mancare Con Monza vincemmo, proviamoci"

Il presidente Giammarco Bisogno analizza il ko con Verona: "L’analisi di questa sconfitta nasce da quello che è stato tutto il percorso durante il campionato. Noi paghiamo un girone di andata disastroso dove abbiamo perso gli scontri diretti con Taranto e Padova, la nostra condizione attuale è quella – le parole di Bisogno –. Poi abbiamo fatto una vittoria imprevista con Piacenza e siamo riemersi, ma abbiamo perso due treni a Modena e a Taranto, che era una partita, specie nel terzo set, dove portare a casa l’intera posta. E forse chiudere il discorso salvezza".

"Mi dispiace per il pubblico – ha aggiunto Bisogno – perché anche oggi ci è stato davvero molto vicino. Purtroppo le ultime due partite abbiamo giocato con squadre di un livello evidentemente superiore al nostro. Inutile chiedere la luna, ci sono dei valori tecnici nettamente diversi. Se Civitanova e Verona sono in giornata sono difficilmente battibili da una squadra come la nostra". La salvezza passa da un’impresa a Monza, là dove si concretizzò la retrocessione quattro anni fa: "Guardiamo avanti, c’è sempre una partita da giocare, questo campionato ci ha insegnato che tutto è possibile. Ovviamente dobbiamo scavalcare Taranto. Resettiamo – è l’appello –, vediamo se i ragazzi hanno dentro quel qualcosa che li spinge a cercare l’impresa. Dipende da loro, dallo staff. Retrocedere sarebbe davvero brutto per tutti quanti loro. Con Monza vincemmo all’andata, proviamoci. Le percentuali sono a favore di Taranto, hanno il futuro in mano". La dea bendata sembra aver voltato le spalle all’Emma Villas, ma Bisogno non cerca scuse: "La sfortuna ce l’hanno avuta tutti. Taranto ha avuto sfortuna con Stefani e Loeppky. Nella vita ci sono degli appuntamenti che devi assolutamente prendere, noi ce li abbiamo avuti ma non li abbiamo presi. Abbiamo padellato due o tre situazioni, parecchia colpa è nostra".

St.Sal.