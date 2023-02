"Ci siamo fatti gol praticamente da soli Cose che capitano"

in bocca il tecnico della Torres Stefano Sottili. "Purtroppo abbiamo fatto harakiri – ha spiegato il tecnico –, in pratica ci siamo buttati la palla in rete da soli. Sono cose che capitano e puoi dire poco a un ragazzo che ti piange negli spogliatoi perché sa di aver sbagliato. Puoi dargli solo una pacca sulla spalla. Dispiace perché sono già diverse partite che commettiamo questi errori: con 3-4 punti in più adesso saremmo in una posizione più tranquilla". "Nel primo tempo abbiamo sofferto – ha poi affermato il mister –, ci aspettavamo un Siena a 5, il falso nove a creare superiorità numerica ci ha messo un po’ in difficoltà. Abbiamo fatto fatica a giocare in altezza. Nel secondo tempo abbiamo giocato più ordinati, abbiamo trovato maggiore equilibrio e loro hanno avuto pochissime occasioni, mentre noi siamo stati pericolosi anche sulle palle inattive. Ho visto nei bianconeri poche energie per trovare il gol, sono stati favoriti da un episodio sfortunato". La partita si è giocata su ritmi alti. "E’ vero. Ed è successo sia perché si è giocato in serale, sia perché il Franchi è un campo splendido, non se ne vedono così in questa categoria".

AG