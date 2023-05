Ci pensa Behari Il Ponte d’Arbia supera il turno

VICIOMAGGIO

0

PONTE D’ARBIA

1

Va al Ponte d’Arbia la semifinale dei play off del Girone F: il club senese sfrutta al meglio la prima occasione creata all’alba del match contro il Viciomaggio e si regala la finale da disputare sul campo del Valdichiana. Partenza sprint del Ponte d’Arbia, che dopo appena tre minuti si porta in vantaggio grazie ad un colpo di testa del difensore Behari. La reazione del Viciomaggio non si fa attendere: i padroni di casa controllano il gioco, ma non riescono mai a rendersi realmente pericolosi, mentre il Ponte d’Arbia crea almeno due occasioni nitide in contropiede.

La ripresa è la fotocopia del primo tempo: il Viciomaggio gioca meglio, ma riesce ad arrivare una sola volta alla conclusione, mentre il Ponte d’Arbia sfrutta gli spazi che si creano, e va almeno tre volte vicino al raddoppio. Il risultato, però, rimane invariato fino al termine.