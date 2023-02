"Ci è mancata la lucidità, ora torniamo noi"

Alla fine della partita il risultato del PalaMazzola è stato analizzato dal direttore generale Fabio Mechini: "Non abbiamo giocato con quella lucidità che altre volte abbiamo avuto, come ad esempio nello scontro diretto con Padova – ha sottolineato il dirigente biancoblù al termine della gara –. Sapevamo che oggi sarebbe stata difficile, sia per le difficoltà fisiche che abbiamo avuto negli ultimi giorni, sia per il fatto di non aver giocato la scorsa settimana e aver perso un po’ di ritmo. Non abbiamo giocato bene, siamo andati a corrente alternata, sempre a rincorrere, ci siamo spenti subito all’inizio nel primo set, nel terzo set eravamo avanti nettamente e ci siamo bloccati nella parte centrale. Nel quinto invece abbiamo mollato un po’ troppo presto". Serata amara, con diverse note dolenti dal punto di vista tecnico, alla fine determinanti per il mancato successo: "Torniamo a casa e facciamo ammenda di quello che non ha funzionato – ha aggiunto Mechini –. Sicuramente oggi la battuta ci ha penalizzato come fondamentale, tanti errori e pochi punti (18 errori e un solo servizio vincente nelle statistiche fornite a fine partita, ndr). Ci hanno murato tanto, anche nelle palle facili, potevamo gestire meglio dalla nostra parte l’attacco". Ora sono in arrivo tre partite fondamentali per la corsa salvezza, due delle quali davanti al pubblico amico: "Ora dobbiamo semplicemente pensare che ogni gara è una finale – ha sottolineato il direttore generale e vice presidente Mechini –. Con questo risultato siamo tornati ultimi in classifica, dobbiamo ribaltare subito questa situazione a partire da sabato prossimo. Per farlo dobbiamo tornare al nostro standard di gioco, sappiamo qual era e quale sarà il peso di queste partite. Che si chiami Civitanova, Verona o Monza noi dobbiamo vincere".

Ste.Sal.