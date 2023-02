Chiusi va a Mantova. Bassi: "Siamo pronti"

Alla Grana Padano Arena di Mantova, i Bulls di coach Bassi vanno a caccia di punti pesantissimi per la rincorsa al nono posto. Raggiungerlo vorrebbe dire staccare subito il pass per la prossima serie A2, viceversa ci sarà da passare attraverso il girone salvezza con tutti i rischi del caso. È un confronto diretto, perché Mantova è appaiata in classifica a quota 16 e come Chiusi, reduce dal bellissimo successo su Pistoia, viene da una vittoria prestigiosa, quella ottenuta domenica scorsa a casa della Fortitudo Bologna. "In un finale di stagione così tirato e con tante squadre vicine in classifica, la componente psicologica è importante – ha detto Bassi alla vigilia –. Dovremo essere più tranquilli possibile, arrivare alla partita con la coscienza pulita dopo una settimana dura e attenta; abbiamo lavorato bene e adesso la palla passa al campo. Dovremo mettere la stessa energia prodotta in questi giorni in palestra. Il grande rammarico di questa stagione è quello di non essere mai riusciti a essere tutti; tranne rarissime occasioni, abbiamo faticato a trovare continuità. Siamo ancora senza Martini che per noi è un giocatore importantissimo e stiamo cercando di sopperire alla sua assenza". Palla a due alle 17, diretta su Lnp Tv pass per abbonati al servizio, arbitrano Radaelli di Porto Empedocle, Bonotto di Ravenna e Centonze di Grottammare.