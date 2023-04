Chiusi va a Latina Bassi non si arrende "Vogliamo vincere"

Seconda giornata della seconda fase per l’Umana San Giobbe Chiusi, di scena questa sera a Latina (palla a due alle 19, arbitrano Gagliardi, Morassutti e Spessot) per quella che è quasi un’ultima spiaggia. In un girone, quello denominato ‘Bianco’, che qualifica quattro squadre su sei, dopo i risultati della prima giornata i Bulls hanno quattro punti di ritardo dal plotone di testa e due dagli avversari odierni, reduci dalla brillante vittoria esterna a Rimini di sei giorni fa. Vincere per riaprire la corsa, altrimenti la strada verso una posizione playoff sarebbe davvero ripida, forse troppo. "Sono una persona molto onesta e credo che sia molto difficile entrare nei play-off – ha affermato coach Bassi alla vigilia –. Detto questo anche perdendo a Latina la matematica non ci condannerebbe e noi ci proveremo fino alla fine. Ma non vogliamo pensarci perché il nostro obiettivo è vincere la partita. Siamo spalle al muro, dobbiamo esserne consapevoli e dovremo fare una gara orgogliosa, intensa e attenta". Le chiavi del match: "Io credo che serva prima di tutto crederci. La partita è difficile ma non impossibile e l’aspetto mentale è importante. Ho parlato tanto quest’anno, ho detto tante cose, però alla fine se vogliamo andare ai playoff dobbiamo vincere. Sta a noi come staff e ai giocatori come interpreti dimostrare che ci crediamo. Poi si può parlare di tecnica e tattica ma la domanda è crederci oppure no. Sul parquet avremo la risposta". I Bulls trovano Cleaves, che avevano già affrontato con la maglia di Ferrara: "Credo sia un giocatore molto competitivo, molto forte e secondo me l’anno prossimo lo vedremo in altri contesti. Mi piace tantissimo, stava dando tanto a Ferrara e sta dando tanto a Latina che comunque ha un roster molto profondo, con tanti ottimi giocatori e un allenatore di comprovata qualità. Una partita delicata sia tecnicamente che mentalmente".