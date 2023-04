Chiusi spalle al muro. Battere Latina per sperare ancora

Le residue speranze di agguantare i play-off per l’Umana San Giobbe Chiusi passano indispensabilmente da una vittoria nella sfida casalinga di oggi contro la Benacquista Assicurazioni Latina. I Bulls devono fare bottino pieno stasera (palla a due alle 18, arbitrano Costa, Bonotto e Praticò) e domenica prossima a Trapani, sperando che i siciliani oggi e i pontini nel prossimo turno accusino restino fermi a quota otto. "Il margine è veramente molto sottile – ha sottolineato alla vigilia coach Bassi (nella foto) –. Noi dobbiamo vincere le due partite che rimangono e sperare che Latina e Trapani non vincano mai. Difficile, però noi siamo obbligati a pensare a noi stessi. Con Latina servirà una partita seria, intensa e concentrata; dovremo partire dalla nostra difesa e da lì cercare di vincere. Alla sirena vedremo cosa sarà successo". Con Medford in più nel motore ("Sta meglio, decideremo nel riscaldamento se impiegarlo o meno") Bassi spera di arginare una formazione ospite che si presenta all’Estraforum per guadagnare l’accesso alla postseason: "Latina con il roster completo diventa una squadra profonda. Dieci giocatori ruotati alla perfezione da coach Gramenzi, una squadra con talento con un giocatore di riferimento come Cleaves, americano di alto livello per il nostro campionato, ma anche con un giocatore come Moretti, playmaker occulto. Intorno c’è una serie di giocatori che possono far male, come successo nella partita di andata". Cosa è rimasto della gara di sette giorni fa ad Agrigento: "Ad Agrigento abbiamo fatto una buona partita, probabilmente per giocata la migliore del girone bianco. Molto concentrati e molto attenti. Loro hanno questo attacco esplosivo, a tratti quasi incontenibile, e ce ne hanno fatti novanta, ma nel complesso il piano partita è stato rispettato nel migliore modo possibile dai ragazzi".